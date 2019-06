Canicule : l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance rouge, une première en France

C'est une situation inédite depuis la mise en place de la vigilance canicule, en 2004. Sur ces quatre départements, vendredi après-midi, "la chaleur sera exceptionnelle : on atteindra fréquemment 42 à 45 °C et des records absolus de températures maximales pourraient être battus", précise Météo France

Du jamais vu. Météo France a placé les départements de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône en vigilance rouge, jeudi 27 juin. C'est une première en France depuis le début de la mise en place de la vigilance canicule, en 2004.

Cette vigilance est valable "de vendredi 10 heures à samedi 6 heures". "Vendredi après-midi, sur le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et le nord des Bouches-du-Rhône (...), la chaleur sera exceptionnelle : on atteindra fréquemment 42 à 45 °C et des records absolus de températures maximales pourraient être battus", précise Météo France.

Par ailleurs, 76 autres départements sont actuellement placés en vigilance orange. L'Orne et les Pyrénées-Orientales rejoignent la longue liste suivante : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Gers, Haute-Garonne, Haute-Corse, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Var et Vendée.