Alerte rouge canicule : quelles mesures prises dans les départements les plus chauds ?

Un soleil de plomb. Pour la première fois en France, quatre départements sont placés en vigilance rouge pour vendredi 28 juin (L'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône). Est-ce inédit ? Oui, car les températures vont battre des records absolus. "On s'appuie sur les températures qui sont prévues demain et qui vont dépasser des températures jamais atteintes dans ces départements", explique Pierre Huat, prévisionniste pour Meteogroup.

Pas d'école pour les enfants

À températures exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Les parents auront la possibilité de ne pas emmener leurs enfants à l'école en prévenant l'établissement. En outre, les activités physiques à l'école seront supprimées. Quelles recommandations ? Entre 9 heures et la fin de la journée, toutes les personnes doivent prendre des précautions, y compris les personnes en bonne santé. "En vigilance rouge, chacune et chacun peut être exposé à un risque important pour sa santé. Il faut donc se protéger et protéger son entourage", indique Jérôme Salomon, directeur général de la santé.

