Affaire Hedi : "Cette vidéo de Médiapart permet de confirmer que ces policiers mentent depuis le début", réagit l'avocat de la victime

Les images publiées par le site Mediapart montrent le tir de LBD sur le jeune homme, qui a dû être amputé d'une partie du crâne début juillet. Elles mettent en cause la version des policiers dans cette affaire.

Temps de lecture : 2 min

L'affaire Hedi avait beaucoup ému cet été. Le jeune homme avait été visé par un tir de LBD à Marseille, en marge des émeutes après la mort de Nahel, dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Il avait dû être amputé d'une partie du crâne. Mediapart a publié lundi 2 octobre des vidéos montrant les faits et démentant la version des policiers.

Il s'agit d'images de vidéosurveillance, montées et analysées par le site d'investigation, tournées de nuit et parfois floues. On y voit d'abord deux silhouettes qui déambulent, identifiées par Mediapart comme Hedi, repérable par sa cigarette allumée, et son ami. Au détour d'une rue, ils tombent sur six policiers de la BAC en civil.

Les deux amis se mettent à courir. Leur avocat explique sur franceinfo qu'ils ont eu peur à cause d'un coup de matraque des policiers. On n'aperçoit pas le coup sur les images mais on distingue clairement les policiers fondre sur les deux jeunes hommes. Un autre agent, situé sur le trottoir d'en face, tire alors au LBD dans le dos d'Hedi, qui tombe au sol.

"C'est une affaire qui aurait dû être une affaire d'erreur policière, ça devient une affaire de mensonge policier." Jacques-Antoine Preziosi, avocat d'Hedi à franceinfo

Les policiers parlent d'un tir de légitime défense, mais cette vidéo "permet de confirmer que ces policiers mentent depuis le début", assure Me Jacques-Antoine Preziosi, l'avocat d'Hedi. Il explique aussi que "cette vidéo est de bien meilleure qualité que ce que le greffe nous a communiqué" car les images ont été confiées à un laboratoire scientifique pour les améliorer et faire une synthèse de "quatre vidéos".

Quatre policiers sont mis en examen dans cette affaire. Le fonctionnaire soupçonné du tir de LBD a été remis en liberté le 1er septembre dernier, après une période de détention provisoire. Il est actuellement sous contrôle judiciaire. "Il dit qu'il a tiré en légitime défense pour ses camarades, c'est une ineptie", insiste Jacques Preziosi qui assure que le jeune homme a "le bras gauche légèrement atrophié".

L'avocat a enfin réagi aux propos du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui n'a pas souhaité commenter les images publiées par Mediapart, mais qui a rappelé la "présomption d'innocence de tout le monde" et son "soutien à la police nationale" : "Il ne sert pas la police en général, il est dans son rôle de candidat à la présidence de la République", tacle l'avocat d'Hedi.