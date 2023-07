Direct Émeutes après la mort de Nahel : 20 interpellations dans la nuit

L'accalmie se confirme sur le front des violences urbaines. Vingt personnes ont été interpellées dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 juillet, selon un bilan provisoire annoncé par le ministère de l'Intérieur, jeudi matin. Une membre des forces de sécurité intérieure a été blessé et le ministère fait état de 81 incendies ou tentatives d'incendies sur la voie publique, 55 feux de véhicules et d'un bâtiment incendié. Suivez notre direct.

Dix enquêtes de l'IGPN et de l'IGGN. L'heure est au décompte du nombre de blessés pendant ces émeutes. Comme l'a déclaré Gérald Darmanin, mercredi, l'IGPN, la police des polices, et son pendant pour la gendarmerie, l'IGGN, ont été saisies de 10 enquêtes depuis le début des violences qui ont suivi la mort de Nahel, tué par la police dans un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Gérald Darmanin écarte tout changement de la loi de 2017. Lors de son audition par la commission des Lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur a écarté tout changement de la loi de février 2017 qui assouplit, à certains égards, les conditions légales de l'ouverture du feu par les policiers, notamment dans le cadre des refus d'obtempérer.

3 651 arrestations depuis le 27 juin. Depuis le début des violences le 27 juin, il y a eu 3 651 arrestations, dont 1 366 à Paris et en proche banlieue, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur arrêtés mercredi à 6h30. Le plus jeune interpellé a "11 ans" et le plus âgé "59 ans", a précisé Gérald Darmanin lors de l'audition.

L'enquête progresse sur les circonstances de la mort de Nahel. Les enquêteurs de l'IGPN ont recueilli les témoignages des principaux protagonistes : les deux motards de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) qui ont interpellé la voiture dans laquelle roulait l'adolescent aux côtés de deux passagers.Tous les quatre ont livré aux enquêteurs leur version des faits lors de leurs auditions respectives.