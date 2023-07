Direct Mort de Nahel : Emmanuel Macron reçoit les maires de 220 communes, après une soirée plus calme sur le front des violences

La désescalade semble se confirmer. Le soirée du lundi 3 juillet a été plus calme sur le front des violences urbaines, à la veille d'une reprise en main politique où Emmanuel Macron doit recevoir, mardi, les maires de quelque 220 communes "victimes d'exactions" à travers tout le pays. Avec cette consultation des élus locaux, le Président "souhaite débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements", a fait savoir l'Elysée. Suivez notre direct.

Pas d'incident majeur recensé dans la soirée. Le dispositif nocturne des jours précédents, soit un effectif maximal de 45 000 policiers et gendarmes, a été maintenu dans la nuit de lundi à mardi, sans incidents majeurs recensé dans la soirée. Le nombre d'interpellations en Ile-de-France avait baissé lundi soir, comme lors des nuits précédentes : 17 à 23h30 contre une quarantaine la veille et plus de 400 jeudi dernier.

Emmanuel Macron s'est rendu dans une caserne. Premier déplacement depuis le début de la crise, Emmanuel Macron s'est rendu en milieu de soirée avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la caserne Bessières, dans le 17e arrondissement de la capitale, qui accueille les effectifs de la BAC (Brigade anti-criminalité) de nuit et de compagnies départementales d'intervention. Dans la foulée, il est allé à la préfecture de police de Paris, pour de nouveaux échanges, a ensuite précisé l'Elysée. Plus tard dans la nuit, le chef de l'Etat a remercié dans un tweet policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers pour "(leur) mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits".

3 915 personnes interpellées depuis vendredi. Selon les chiffres transmis à l'AFP par le ministère de la Justice, 3 915 personnes ont été interpellées (dont 1 244 mineurs) depuis vendredi, donnant lieu à 374 comparutions immédiates. A Strasbourg, des peines de prison ferme allant de quatre à dix mois, ont été prononcées lors de ces audiences.