Pourquoi le Rassemblement national pourrait-il arriver au pouvoir cet été ? Retrouvez le nouveau numéro de "C quoi l'info ?"

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale ce dimanche 9 juin, après les résultats des élections européennes et la large victoire du Rassemblement national. Qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi les Français sont à nouveau appelés aux urnes ? Cette situation est-elle déjà arrivée dans le passé ? Nacer Boubekeur vous explique.

