Mayotte : l'opération Wuambushu 2 a commencé...Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Ce mardi 16 avril, l’opération « place nette » est lancée à Mayotte. Elle est le second volet de l’opération Wuambushu démarrée il y a un an par l’Etat dans ce département, le plus jeune et le plus pauvre de France. Depuis, 25 000 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés de l’archipel. Dans une situation toujours très tendue, certains Mahorais attendent beaucoup de cette nouvelle opération, qui vise selon le gouvernement à lutter contre l’immigration clandestine, l'insécurité, la délinquance et le logement insalubre.

