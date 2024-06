Les élections législatives, comment ça marche ? À quoi ça sert ?...Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Les Français sont appelés à voter les 30 juin et 7 juillet prochains pour les élections législatives, pour élire leurs députés. Mais où travaillent les parlementaires et quel est leur rôle ? Pour "C quoi l'info?", nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale pour vous montrer, vous expliquer les coulisses de l'institution politique et la manière dont les lois sont votées.

C quoi l'info ?, c'est le rendez-vous d'actualité quotidien de franceinfo pour les collégiens et les lycéens. Un format de 5 minutes, du lundi au vendredi, disponible sur franceinfo.fr et à retrouver sur notre chaine YouTube, notre compte Snapchat et notre compte TikTok et Instagram.