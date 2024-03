"C quoi l'info" : la France va-t-elle envoyer des soldats en Ukraine ? Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

La France va-t-elle envoyer des soldats en Ukraine ? Lors d’une interview, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué cette possibilité. Cela fait désormais plus de deux ans que la Russie a envahi l’Ukraine. Le président l’affirme : il fera tout pour que la Russie perde cette guerre. Des mesures seront prises, dont une alliance avec d’autres pays européens pour la livraison de missiles et d’armes en Ukraine. "C quoi l'info" fait le point en 3 minutes.

