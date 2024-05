Antoine vs Science : la prochaine pandémie viendra-t-elle du Brésil ?...Regardez la nouvelle interview de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Avec sa nouvelle série documentaire, « Zoonoses : Aux origines des pandémies » sur YouTube, le vulgarisateur scientifique Antoine vs Science nous emmène au cœur de la forêt amazonienne, au Brésil, à la rencontre de scientifiques et de chauves-souris, pour essayer de comprendre d’où viennent les pandémies. Il revient sur toute son aventure avec Nacer Boubekeur pour « C quoi l’info ? ».

« La prochaine pandémie viendra du Brésil ». Le titre du deuxième épisode de la nouvelle série documentaire « Zoonoses : aux origines des pandémies » sur YouTube, d’Antoine vs science annonce la couleur. Le vulgarisateur scientifique a consacré trois épisodes d’une vingtaine de minutes, en immersion au Brésil, sur les « zoonoses », ces maladies humaines, transmises par les animaux. Pourtant, rien ne prédestinait Antoine vs Science à réaliser une série sur ce sujet : « Moi, au départ, je ne suis pas un biologiste. Je suis tombé sur un article et je me suis dit, mais c’est un sujet de dingue ! Et ça m'a complètement ravagé », raconte-t-il avec enthousiasme à Nacer Boubekeur. « Je passais mes nuits à lire des articles là-dessus, à rien comprendre. Et puis je me suis dit bon allez, go, j'ai pris ma caméra et j'y suis allé. »

60 % des maladies humaines viennent des animaux.

C’est donc au cœur du Brésil, entre grottes, routes, et forêts amazoniennes que le vidéaste nous emmène, à la recherche de chauves-souris, pour tenter d’expliquer l’origine des pandémies : « 60 % des maladies humaines viennent des animaux », renseigne-t-il, avant de préciser : « Ebola, la rage, le SRAS, sont des maladies où, à un moment, il y avait un animal qui avait une bactérie, un virus ou un champignon. Plus on partage l'écosystème avec certains animaux, plus on partage aussi les virus. » Des zoonoses qui peuvent aussi se transmettre par les animaux de compagnie.

La déforestation pourrait favoriser les pandémies.

Autre point qu’il soulève dans son documentaire : l’intervention de l’Homme sur la nature pourrait avoir des conséquences sur la propagation des pandémies. Il s’explique : « Avec la déforestation, on va aller affecter l'habitat en le supprimant. C'est-à-dire que quand on construit une autoroute, les animaux, ils ont du mal à passer l'autoroute. Ça va aller déséquilibrer la chaîne alimentaire. (…) ». Avec la réduction des forêts, le bétail est plus concentré, ce qui permet aux chauves-souris de parcourir moins de kilomètres et donc se développer en plus grand nombre. Des données qui permettent aux scientifiques de prévoir de potentielles futures pandémies : trois zones sont aujourd’hui à risque, l'Amazonie, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est.

C quoi l'info ?, c'est le rendez-vous d'actualité quotidien de franceinfo pour les collégiens et les lycéens. Un format de 5 minutes, du lundi au vendredi, disponible sur franceinfo.fr et à retrouver sur notre chaine YouTube, notre compte Snapchat et notre compte TikTok et Instagram.