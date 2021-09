Thomas a 20 ans, et il a appris récemment qu'il était atteint d'une maladie qui pouvait le rendre aveugle d'ici 5 à 10 ans. Alors il repense son avenir. Et c'est vers YouTube qu'il a choisi de se tourner. Brut l'a rencontré.

Thomas est atteint d'une maladie génétique rare appelée la rétinite pigmentaire. "Je peux devenir aveugle dans les 5 à 10 ans à venir", explique-t-il. Actuellement, il voit comme dans le trou d'une paille. "Quand tu regardes quelqu'un, toi, tu vois quelqu'un en entier et moi, je vois seulement, peut-être, le visage ou quelques parties du visage", développe Thomas. Ce n'est qu'en novembre 2020 que les médecins lui ont diagnostiqué la maladie et depuis, il s'adapte. Par exemple, étant très agressé par les lumières trop fortes, il est obligé de porter des lunettes avec des verres spéciaux.

Accepter une nouvelle vie

Les premiers symptômes que Thomas a décelés, c'était sa difficulté à trouver des objets. "Par exemple, quand il y a quelque chose qui tombe par terre, je n'arrive pas à le voir. Et dans le frigo, c'est pareil, parce que comme le champ de vision est très réduit, on voit un objet à la fois", décrit-il.

Aussi, Thomas ne peut pas conduire et pratiquer certains sports. Mais sa plus grande crainte, c'est son avenir professionnel incertain. Il a notamment dû renoncer à son envie de devenir ingénieur. Depuis, il se consacre à la réalisation de vidéos sur Youtube. "Au début, ça parlait beaucoup de ma maladie, j'explique comme je vois. J'ai fait des vidéos à ce sujet et puis, tout en parlant toujours de la maladie, je me tourne vers du divertissement pour toucher un plus grand nombre de personnes", conclut Thomas.