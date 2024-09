Le documentaire d'Inoxtag sur l'Everest a été visionné 11 millions de fois en 24 heures, un engouement "exceptionnel", selon YouTube

"Les compteurs s'affolent." Le documentaire d'Inoxtag Kaizen, qui retrace l'ascension de l'Everest par cette star du web, a enregistré plus de 11 millions de vues en 24 heures, a affirmé YouTube, dimanche 15 septembre.

Mis en ligne samedi à 14h30 sur la plateforme, où il est numéro un des tendances, ce film de près de 2h30 a déjà généré plus de 95 000 commentaires, souvent dithyrambiques, et récolté plus d'un million de mentions "j'aime". "Des chiffres très exceptionnels qui montrent l'engouement pour ce documentaire", selon YouTube. Il s'agit "assurément" d'"un des meilleurs lancements de l'histoire" de la plateforme en France, qui ne publie pas de classement précis.

"Du jamais-vu" en salles aussi, selon MK2

Le youtubeur de 22 ans, suivi par plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a également cartonné en salles, en attirant quelque 340 000 spectateurs, dont 40 000 à l'étranger (Belgique, Québec, Maroc, etc.), aux avant-premières de son film vendredi soir et samedi matin, selon le distributeur MK2. Pour un contenu mis en ligne gratuitement quelques heures plus tard, "c'est du jamais-vu", selon MK2.

Kaizen retrace le défi de ce néophyte en alpinisme de gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde (plus de 8 800 mètres), en se préparant en un an. Son film, qui montre les dégâts du surtourisme, la pollution, ainsi que les risques liés à cette expédition, a été acclamé par ses fans, suscitant aussi quelques critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. Libération a notamment déploré une invisibilisation du labeur des sherpas, tandis que l'alpiniste et photographe Pascal Tournaire a pointé dans L'Equipe un film "très égocentré" sans véritable "exploit".