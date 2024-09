On vous résume le projet d'ascension de l'Everest par Inoxtag en quatre actes, depuis l'annonce jusqu'à la sortie de son documentaire

Inoxtag, 22 ans, 8 millions d'abonnés sur YouTube, annonce le 24 février 2023 son nouveau projet, celui dont il rêve "depuis six ans" : gravir le plus haut sommet au monde, l'Everest. Il se donne un an pour relever ce défi. Vendredi 13 septembre, il sort le résultat de toute cette aventure à travers un documentaire de 2h40 diffusé en une séance unique dans plus de 400 salles en France (mais aussi en Suisse, en Belgique ou encore dans les Outre-mer). On revient sur ce projet en quatre épisodes.

1 Une annonce et des critiques

Il y a un an et demi, Inoxtag surprend toute sa communauté en annonçant qu'il veut se lancer un défi dont "il se sent incapable, qui peut paraître inconscient, mais dont il rêve depuis six ans". Quelques flocons de neige commencent à tomber et il annonce viser "le Toit du monde", un peu plus de 8 800 mètres à gravir, "un entraînement de toute une vie qu'il doit faire en un an". Le jeune youtubeur veut gravir l'Everest et il donne rendez-vous à sa communauté en 2024.

Très rapidement, des médias font réagir des alpinistes professionnels et Inoxtag essuie beaucoup de critiques. On lui reproche d'encourager le surtourisme au Népal, qui menace l'environnement et les visiteurs eux-mêmes. L'autre point qui fâche les professionnels du secteur, c'est que le youtubeur, selon eux, fait croire que c'est à la portée de n'importe qui de monter l'Everest, autant sur le plan physique que financier. Inoxtag avait joué la carte de la transparence sur ce dernier point, en annonçant que le projet coûterait entre 600 000 et 1,2 million d'euros.

2 Un an de préparation partagé sur les réseaux sociaux

Le quotidien d'Inoxtag va radicalement changer. Il doit entamer une préparation intense pour atteindre son objectif. Course à pied, escalade, musculation, randonnée, ascension de montagnes, il filme et partage en story sur ses réseaux sociaux son nouveau quotidien. Un plan de communication qui fonctionne, car pendant un an, les internautes continuent de parler de son projet d'ascension.

Il publie même deux longues vidéos d'une heure chacune sur sa chaîne YouTube pour montrer son ascension du mont Blanc et sa traversée de la Corse sur le GR20. Et le 6 avril dernier, il publie une vidéo où il annonce mettre en pause sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, car il s'apprête à relever son défi de gravir l'Everest.

3 Un silence sur les réseaux sociaux qui provoque une avalanche de fausses informations

Ces cinq mois d'absence sur les réseaux sociaux vont laisser place à toutes sortes de rumeurs et de fausses informations qui ne sont pas démenties par Inoxtag, occupé à gravir l'Everest. Il y a d'abord sa communauté qui commence à enquêter à la moindre publication d'un alpiniste ou d'un sherpa qui gravit l'Everest. Certains fans pensent voir le chapeau de paille d'Inoxtag, d'autres sont persuadés qu'il a atteint le sommet, car son expédition l'a fait et a publié une photo... Au final, son équipe ne confirme aucune de ces informations, laissant les gens spéculer sur le sort d'Inoxtag, ce qui participe à maintenir la communication autour de son défi.

Mais d'autres fausses informations ont circulé, beaucoup plus graves, et avec l'objectif de profiter de la notoriété et du silence du YouTubeur pour faire des vues et des partages. Ainsi, sur TikTok, des comptes annoncent à plusieurs reprises qu'il a été victime d'un grave accident ou qu'il serait mort lors de l'expédition. Des contenus qui ne reposent sur aucun élément factuel, mais qui génèrent beaucoup de vues et de commentaires.

4 Le retour d'Inoxtag avec un documentaire

Fin août, plusieurs streamers et influenceurs reçoivent un colis mystérieux, une boîte noire contenant un chapeau de paille, que tout le monde associe rapidement à Inoxtag. Quelques jours plus tard, le youtubeur annonce sur sa chaîne que son aventure sera racontée via un documentaire de 2h40, projeté en une séance unique vendredi 13 septembre dans plus de 400 salles de cinéma partout en France. Une première pour un youtubeur français. Les places sont parties très vite, faisant planter des sites de billetterie en ligne. Le documentaire sera disponible samedi sur la chaîne YouTube d'Inoxtag à 14h30.