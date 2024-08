"J'ai encore espoir en la justice" : plusieurs mois après leur séparation, l'ex-duo de youtubeurs Vilebrequin se déchire

Huit mois après leur séparation, Pierre Chabrier, l'un des fondateurs du duo Vilebrequin, la plus importante chaîne YouTube consacrée à l'automobile en France, accuse Sylvain Levy de comportements "odieux". Dans une vidéo de 40 minutes diffusée jeudi et vue samedi 17 août plus de 2,5 millions de fois, Pierre Chabrier, parfois en larmes, a raconté "la vérité" sur Vilebrequin, chaîne qui a diffusé pendant six ans des vidéos décalées sur l'automobile. Le duo était également aux commandes de la version française de l'émission de télévision "Top Gear".

"Je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont cela s'est déroulé. Je n'ai pas eu le choix que de subir cet arrêt", confie Pierre Chabrier. Evoquant des pulsions suicidaires, le vidéaste se dit "déçu, triste, désolé et dégoûté de la tournure que prend cette situation." "Voir sa tête sur n'importe quel réseau, entendre son nom, j'ai sincèrement la boule au ventre", poursuit Pierre Charbier sans jamais citer le nom de Sylvain Levy.

Des "accusations graves"

Il l'accuse surtout de s'être "vendu à lui-même" le "1000tipla", un monospace Fiat Multipla qu'ils avaient trafiqué pour le faire monter à près de 1 300 chevaux, avec le soutien financier de leurs abonnés.

"Il l'a racheté sans mon accord pour en bénéficier lui seul. J'ai encore espoir en la justice. La procédure a donc été annulée", précise le vidéaste. Dans un message publié sur X, Sylvain Levy explique qu'il a racheté le Multipla afin de "le faire rouler" tandis que l'objectif de Pierre Chabrier "était d'en faire un objet statique et de l'utiliser comme objet promotionnel". Il déplore "l'injustice de la situation" et "les accusations graves" incitant "au harcèlement" et dit n'avoir reçu "aucun message de la part de Pierre depuis plusieurs mois malgré de nombreuses sollicitations", sauf "un courrier de son avocat".