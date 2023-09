GP Explorer 2 : SCH et Soso Maness sur la piste, 60 000 spectateurs... Ce qu'il faut savoir de la deuxième édition du prix de F4 organisé par Squeezie

La course de F4 entre stars d'internet revient pour une deuxième édition, sur le mythique circuit Bugatti du Mans. On fait le point sur ce qu'il faut savoir avant le début des hostilités.

Alors que les yeux de nombreux Français sont tournés vers la Coupe du monde du rugby, c'est une autre génération qui a rendez-vous au Mans, celle qui maîtrise Twitch et Youtube et à qui les noms de Maghla, Djilsi ou SCH dit quelque chose. Samedi 9 septembre, sur le mythique circuit Bugatti des 24 heures du Mans, le GP Explorer fait son grand retour. Après une première édition sous le signe des records, l'évènement imaginé et organisé par Squeezie, le Youtubeur et streamer Twitch n°1 en France, revient avec un public plus important, et des petits nouveaux du côté des pilotes. Tour d'horizon pendant que les moteurs chauffent encore.

C'est quoi le GP Explorer ?

Le GP Explorer est une course de Formule 4, la petite petite sœur de la F1, dans laquelle s'affrontent des stars d'internet, principalement venues de Youtube et de Twitch, la plateforme spécialisée dans le live.

Après avoir disputé des essais libres et qualifications, les pilotes s'affrontent sur une course de quinze tours, au volant de ces monoplaces destinées aux jeunes pilotes automobiles, qui rouleront cette année au biocarburant. La course a lieu sur le mythique circuit Bugatti du Mans, qui est en fait une portion du circuit des 24 Heures.

Des rappeurs s'invitent sur la piste

Les rappeurs marseillais SCH et Soso Maness, connus entre autre pour leur participation à la célèbre "Bande organisée" de Jul, seront bien sur la ligne de départ samedi pour cette deuxième édition du Grand Prix Explorer, tout comme Kekra, un jeune rappeur de Courbevoie dont le visage est systématiquement masqué.

À leurs côtés, neuf autres nouveaux pilotes amateurs, et stars d'internet, feront leurs premiers pas derrière un volant de Formule 4, parmi lesquels Maghla, streameuse n°1 sur le Twitch français, ou encore Billy, qui s'était fait connaître sur Twitter via son compte RebeuDeter avant de se lancer dans l'e-sport sur la plateforme de livestream.

Douze pilotes de l'édition 2022 ont décidé de rempiler. On y retrouve notamment le trio qui était monté sur le podium l'an passé : Sylvain, de la chaîne Vilebrequin, spécialisée dans l'automobile, Depielo, lui aussi spécialiste de sport automobile, et enfin Etienne Moustache, qui fait partie de l'équipe du Youtubeur à succès Amixem (plus de huit millions d'abonnés). Ce dernier a lui aussi fait le choix de revenir pour cette seconde édition, tout comme l'e-sportif le plus titré de France, Gotaga, ou encore la streameuse Kaatsup.

À noter aussi que nos collègues de Mouv' parrainent une écurie, composée de Maxime Biaggi, connu entre autres pour son late-show Zen sur Twitch, et d'Ana on Air, une vidéaste spécialisée dans le sport auto.

Voici la liste complète des 24 pilotes qui participeront à cette édition 2023 du GP Explorer 2 :

Squeezie et Gotaga (écurie Gentlemates) Seb et Maghla (écurie Rhinoshield) Kaatsup et LeBouseuh (écurie Overwatch) Amixem et Etienne Moustache (écurie World of Tanks) Djilsi et Théodort (écurie Alpine) Maxime Biaggi et AnaOnAir (écurie Mouv) Depielo et Manon Lanza (écurie Alpine) Mister V et Théo Juice (écurie Subway) Horty et Baghera (écurie Cupra France) Sylvain et Pierre de Vilebrequin (écurie NordVPN) Billy et Kekra (écurie Crunchyroll) Soso Maness et SCH (écurie Samsumng)

Quel est le programme du GP Explorer 2 ?

La journée a commencé à 8h samedi matin avec l'arrivée des pilotes sur la piste. Des essais libres auront lieu dans la matinée, avant que le public ne puisse visiter les stands et admirer les F4 aux couleurs de chaque écurie. Les qualifications ne commenceront qu'à 14h et la course finale qu'aux alentours de 18H35. Des "animations suprise" entre midi et deux et dans l'après-midi sont aussi prévues, tout comme un concert dans la soirée, mais sans que l'on connaisse le nom du ou des artistes qui se produiront.

Le programme détaillé :

8h-9h : arrivée des pilotes sur la piste

9h-11h : essais libres

12h15-13h : visite des stands

13h30-14h : animation surprise sur la piste

14h-15h30 : qualifications

16h-16h40 : animation surprise et parade des pilotes

17h25-18h : mise en grille des F4

18h35-19h30 : début de la course (15 tours)

19h35-20h15 : podium avec envahissement de piste

21h30-23h35 : concert

Plus de spectateurs sur place que l'an dernier et un nouveau record sur Twitch ?

Il y a déjà une certitude : avec 20 000 places de plus que l'an dernier, Squeezie a vu les choses en grand pour cette deuxième édition. Peut-être pas assez même, puisque les 60 000 places de cette années se sont venues en moins d'une heure lors de l'ouverture de la billetterie.

Cela démontre l'engouement et l'attente autour de cette course entre stars du web, et augure déjà de nouveaux chiffres d'audience très importants pour le live Twitch du GP Explorer. L'an dernier, il avait pulvérisé le record France du nombre de spectateurs, en grimpant au-delà du million, avant d'être détrôné quelques jours plus tard par un match de football entre streameurs français et espagnols. Le GP Explorer 1 avait même dépassé l'an dernier l'audience du Grand Prix de Formule 1 organisé le même week-end.

Où suivre l'évènement ?

Si vous n'avez pas réussi à avoir vos billets, vous pourrez uniquement suivre la compétition sur la chaîne Twitch de Squeezie. Le GP Explorer n'est pas retransmis en direct sur Youtube ou à la télévision.

En revanche, Mouv', chaîne de Radio France et sponsor d'une écurie, vous propose de vivre l'événement de l'intérieur à la radio avec trois émissions en direct du circuit Bugatti, et notamment une samedi soir pour commenter la course en direct.