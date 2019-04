Un chercheur découvre une faille de sécurité sur Tchap, la messagerie sécurisée réservée aux services de l'Etat

Baptiste Robert, connu sur Twitter sous le pseudo d'Elliot Alderson, est parvenu à s'inscrire sur l'application et à avoir accès aux salons et profils publics. Ce bug a depuis été identifié et corrigé.

