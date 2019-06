VIDEO. Le chef étoilé Florent Ladeyn dévoile une recette durable de houmous

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Nul besoin de pois chiches pour faire un bon houmous. Le chef étoilé Florent Ladeyn nous explique comment concocter ce plat traditionnel à partir de flageolets de Blanc de Flandre. Ces légumineuses peuvent être substituées par tous les haricots blancs de votre région, un moyen de cuisiner de manière durable. "Les légumineuses, ça enrichit les sols et (…) il n'y a pas de protéines animales. Donc c'est tout bon", assure le chef.

Gastronomie verte

La recette est simple. Il suffit de mixer les haricots blancs et de les parfumer avec quelques plantes herbacées telles que la livèche, la menthe, la mélisse ou l'estragon. Florent Ladeyn conseille d'orner le plat de quelques fleurs comestibles pour que le dressage soit plus élaboré. Une fois prêt, le houmous de Blanc de Flandre peut être servi avec quelques tranches de pain aux céréales complètes. En plus d'être écologique, c'est une recette "très conviviale pour l'apéro ou pour l'entrée."