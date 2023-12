Très haut débit : ce qu'il faut savoir de l'élargissement des aides pour les foyers non éligibles à la fibre

Le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé l'élargissement de l'aide destinée aux foyers non raccordés à la fibre. Elle devrait concerner 7 millions de foyers.

"Un pas de plus vers le droit au très haut débit pour tous." Le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé dimanche 17 décembre l'élargissement des aides pour accéder au très haut débit aux foyers non éligibles à la fibre, dans un entretien avec La Tribune Dimanche. La mesure devrait concerner près de sept millions de foyers, selon le ministre, qui y voit une action "forte au service de l'aménagement du territoire". Franceinfo vous détaille ce qui va changer.

Quelles sont les aides déjà existantes ?

Plusieurs aides ont été mises en place par le gouvernement à destination des foyers de zones rurales, qui ne sont pas encore éligibles à la fibre. Cette aide, d'un montant de 150 euros dans les territoires ultra-marins et de 300 euros en France métropolitaine, peut monter jusqu'à 600 euros pour les foyers modestes, notamment les bénéficiaires du RSA. Selon l'Agence nationale de la cohésion des territoires, elle est destinée à financer "une solution d'accès à Internet performante" aux habitants non raccordés à la fibre. Plusieurs dispositifs sont concernés, comme internet par satellite via l'installation d'une parabole, l'utilisation d'une box 4G ou d'une boucle locale radio.

Les particuliers et les entreprises éligibles au dispositif bénéficient "d'un soutien financier de l'Etat sur le coût d'équipement, d'installation ou de mise en service de la solution sans fil retenue", précise l'agence gouvernementale. Selon Jean-Noël Barrot, "142 000 foyers", situés dans les zones rurales, ont déjà reçu ces aides.

Qu'est-ce qui va changer ?

Les aides ne seront plus uniquement réservées aux foyers habitants en zone rurale, mais ouvertes "à l'ensemble du territoire national, et aux sept millions de foyers qui ne sont pas encore éligibles à la fibre", a précisé le ministre. La mesure "sera effective au début de l'année prochaine" et l'Etat mobilisera 20 millions d'euros supplémentaires pour la financer, selon Jean-Noël Barrot. La liste des opérateurs concernés par ces aides est disponible sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Starlink, solution par satellite de SpaceX, n'est pas concerné par ces aides, a confirmé le cabinet du ministre, selon un message du journaliste Raphaël Grably de BFM TV posté sur X.

Où en est la France du déploiement de la fibre ?

La France avait lancé en 2013 un plan dont l'objectif était de raccorder tous les foyers français au très haut débit, c'est-à-dire à un internet à plus de 30 mégabits par seconde, à la fin de l'année 2022. Le but était que 80% des accès soient effectués par la fibre. Selon Jean-Noël Barrot, l'objectif "a été atteint". D'après le dernier pointage de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), réalisé au troisième trimestre, 37 millions de locaux sont raccordables à la fibre, soit 84% du total. Près de "20 millions de foyers" sont abonnés à une offre fibre, précise le ministre.

Le gouvernement table désormais "sur une généralisation de la fibre pour fin 2025", selon Jean-Noël Barrot, qui précise que "10 000 prises ont été déployées par les opérateurs au troisième trimestre".

Le plan France Très Haut Débit est l'une des plus grandes réussites industrielles des dernières années.



En 2017 seuls 8M de foyers pouvaient s'abonner à la fibre, ils sont près de 37M en 2023.



Notre objectif : la fibre pour tous les Français qui le souhaitent fin 2025. pic.twitter.com/5WKHo9fcmj — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 14, 2023

Pour atteindre les 100%, le déploiement de la fibre va donc continuer, même si les installations se révèlent parfois complexes et que les opérateurs ne respectent pas toujours les objectifs fixés par le gouvernement, comme l'explique Le Figaro.

Orange a, par exemple, écopé en novembre d'une amende de 26 millions d'euros de la part de l'Arcep pour avoir traîné des pieds dans les zones les moins denses. Fin novembre, le gouvernement a signé un nouvel accord pour atteindre ses objectifs avec l'opérateur historique, rappellent Les Echos.