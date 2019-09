Samsung lance le Galaxy Fold, son smartphone pliable, après des mois de retard

Après huit ans de développement, le premier fabricant mondial de smartphones compte sur cet appareil à 2000 dollars pour relancer la demande.

Avec des mois de retard, Samsung se lance. Le géant sud-coréen annonce jeudi 5 septembre que son tout nouveau modèle de smartphone pliable serait disponible à partir de vendredi en Corée du Sud, quatre mois après le très embarrassant report de son lancement du fait de problèmes d'écrans.

Le Galaxy Fold, qui peut fonctionner avec le tout nouveau réseau de 5G, a été promu comme le "premier smartphone pliable au monde", alors que les concurrents de Samsung comme Huawei se sont eux aussi lancés dans la course à l'écran pliable. Confrontée à une baisse de son bénéfice en raison du ralentissement du marché et de la concurrence de plus en plus forte des fabricants chinois, la firme sud-coréenne compte sur le lancement de cet appareil à 2000 dollars pour relancer la demande.

Samsung a mis près de huit ans à développer son Galaxy Fold, mais il a dû se résoudre fin avril à reporter ce lancement après le signalement par les premiers testeurs de bris de cet écran pliable, seulement quelques jours d'utilisation.