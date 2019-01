Excédé par des dysfonctionnements à répétition, un député LREM du Gard porte plainte contre Orange

L'élu dénonce "le défaut d'entretien criant des lignes de téléphonie fixe, particulièrement en zones rurales et de montagne".

Il dénonce "le cynisme" et "l'hypocrisie" de l'opérateur. Le député LREM du Gard Olivier Gaillard a décidé de porter plainte contre Orange pour "atteinte grave et manquements répétés et discriminatoires à l'obligation de garantir l'égal accès au service universel, la continuité, et l'adaptabilité de ce service", indique-t-il mardi 15 janvier dans un communiqué et dans un courrier envoyé au procureur de la République d'Alès.

L'élu dénonce notamment "le défaut d'entretien criant de ses lignes de téléphonie fixe, particulièrement en zones rurales et de montagne". "Les dysfonctionnements rapportés sont récurrents, et peuvent aller jusqu'à l'absence totale de service (téléphonie fixe et internet ADSL) de manière prolongée", dénonce Olivier Gaillard, élu dans une circonscription rurale de l'ouest du département, frontalière de la Lozère et de l'Aveyron.

"De trop nombreuses réclamations"

Le député, qui assure que "les habitants du territoire subissent de longues coupures de téléphone et d'internet", dit avoir "reçu de trop nombreuses réclamations d'abonnés, de collectifs, de mairies, qui ne savent plus vers qui se tourner après quantités de signalements".

Selon lui, ces dysfonctionnements causent "des préjudices graves" dans "l'accès à la santé (fonctionnement intermittent des téléalarmes, complications de la prise en charge par les secours), l'accès aux services publics via la dématérialisation" et occasionnerait "pertes de chances, notamment économiques et professionnelles ; privation de satisfactions de la vie courante, et de la vie familiale ; l'ensemble des conséquences psychologiques qui en découlent".