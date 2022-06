Consommation : Back Market visé par l'UFC-Que Choisir pour pratiques commerciales trompeuses

Certains sites proposent des objets reconditionnés, à l'exemple d'un téléphone déjà utilisé, mais en bon état, vendu moins cher. Ce marché était en hausse de 15 % en 2021. Mercredi 15 juin, certaines pratiques de Back Market, principale plateforme française spécialisée dans la revente d’objets électroniques reconditionnés, qui met en relation vendeurs et acheteurs, sont dénoncées par l'UFC-Que Choisir. L'association de consommateurs vise notamment le comparatif du site entre le prix du neuf et du reconditionné. Ainsi, un aspirateur vendu 89 euros est opposé à son prix d'origine de 159 euros.

Des promotions qui n'en sont pas

"Pour vous attirer plus encore, on va vous dire qu'il y a une réduction, que c'est -34 %, -50 % (…) en réalité, il n'y a pas de promotion, pas de réduction. On est tout simplement en train de vous expliquer que le produit d'occasion, que vous allez acheter, est moins cher que le neuf", dénonce Raphaël Bartlomé, directeur juridique de l'UFC-Que Choisir. Pour Back Market, le prix du neuf est une information pour aider les clients à faire leur choix.