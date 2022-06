Consommation : l'UFC-Que Choisir porte plainte contre Back Market "pour pratiques commerciales trompeuses"

L'UFC-Que Choisir dépose plainte mercredi 15 juin contre le géant du reconditionnement d'appareils électriques et électroniques Back Market devant le tribunal judiciaire de Paris "pour pratiques commerciales trompeuses", révèle l'association de défense des consommateurs dans un communiqué.

"L'UFC-Que Choisir souhaite que la 'licorne du reconditionné' continue de mettre des paillettes dans la vie des consommateurs, sans que sa communication ne soit que de la poudre aux yeux", écrit son président Alain Bazot. Selon l'association, la communication de Back Market "cache de nombreuses entorses au droit de la consommation."

Que reproche l'association ?

L'UFC-Que Choisir ne comprend pas à quoi correspondent les frais de services de 4,99 euros ou de 5,99 euros, selon le montant de la commande. Ils sont facturés "systématiquement aux consommateurs" et "n'apparaissent qu'à l'étape du paiement."

L'association reproche également à l'entreprise française de présenter les prix comme des promotions "en faisant apparaître un prix barré et un prix réduit, ainsi que le pourcentage de réduction correspondant". Par exemple, le site met en avant un ordinateur portable vendu à -60%, soit 400 euros au lieu de 1 000 euros s'il était neuf. Or, pour l'UFC-Que Choisir, "ce ne sont pas des promotions puisque Back Market compare en réalité deux produits différents : un produit neuf, qui n'est pas vendu sur le site, et un produit reconditionné."

L'UFC-Que Choisir note également un problème sur la durée de la garantie. Le géant du reconditionnement propose une garantie de 12 mois, "en laissant croire à un avantage considérable offert par l'entreprise". Mais l'association rappelle que cette garantie commerciale est imposée par la loi et "dure 24 mois" et pas 12.

Pas dans le respect des règles ?

Selon l'association de défense des consommateurs, Back Market ne respecte pas les règles en matière de cookies qui permettent aux consommateurs d'interdire l'utilisation de leurs données personnelles sans leur consentement. "Non, c'est non (sauf pour Back Market)", ironise l'UFC-Que Choisir. L'équipe de juriste de l'association a constaté que des publicités fleurissaient sur les écrans des internautes même lorsque ces derniers les avaient refusées.

Après six mois d'échanges de courriers avec la direction de Back Market, l'UFC-Que Choisir change de ton. "C'est la première plainte en Europe d'une association de consommateurs contre le géant du reconditionné, même si ses pratiques ont également été épinglées par d'autres associations comme l'association allemande VZBV", explique l'association dans son communiqué.