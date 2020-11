Toulouse : une antenne relais 5G incendiée, la piste criminelle privilégiée

Une antenne relais 5G a été incendiée à Toulouse dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 novembre, rapporte France Bleu Occitanie. Pour les pompiers, l'origine criminelle du sinistre ne fait aucun doute.

Les soldats du feu ont été alertés vers 6 heures, lundi matin. Une antenne 5G brûlaient dans le quartier Rangueil au sud de Toulouse. Les pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie et son restés sur place, en attendant l'arrivée des techniciens de la société de télécommunication Orange.

Plusieurs antennes déjà visées

Ce n'est pas la première fois qu'une antenne 5G est visée en France. Fin septembre, un habitant de Besançon a été mis en examen et placé en détention provisoire pour l'incendie de deux antennes-relais le 10 avril dernier sur le Mont Poupet dans le Jura. Il a reconnu les faits et expliqué avoir agi en opposition au déploiement de la 5G.



Dans le même département, à Foncine-le-Haut, une antenne-relais 4G a été détruite par cocktails Molotov en avril dernier. Les deux responsables ont expliqué qu'ils entendaient porter atteinte au déploiement de la 5G, ils ont été condamnés à quatre ans et trois ans de prison en juillet dernier.