La 5G est-elle dangereuse pour la santé ?

Depuis son salon, Henri Tarpin a désormais une vue imprenable sur deux antennes-relais. La première a été installée à l'été 2019, la seconde vient d'être installée il y a deux mois. Au total six antennes, dont au moins une pour la 5G, ont été installées. Avec 150 autres locataires, Henri Tarpin et sa femme ont déposé un recours auprès de la mairie. Ils craignent pour leur santé. "Le corps scientifique est divisé, il y a ceux qui disent oui, non, peut-être [...] Dans un cas comme ça, quand on ne sait rien, on peut penser que la prudence serait nécessaire", confie-t-il inquiet.

Une multiplication des contrôles

Face aux inquiétudes, les équipes de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) multiplient les contrôles. Les ingénieurs mesurent l'exposition aux ondes sur une antenne 5G installée au cœur de Paris. Selon eux, les antennes plus intelligentes émettent autant que la 4G. "On s'attend à des niveaux d'exposition qui peuvent être plus élevés pendant les transmissions mais comme elles sont plus efficaces, la durée d'exposition va être moindre", explique Emmanuelle Conil, ingénieure de l'ANFR.

Le JT

Les autres sujets du JT