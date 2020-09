5G : est-elle dangereuse pour la santé ?

La 5G, soit la cinquième génération de téléphonie mobile, doit permettre de répondre à l’explosion de notre consommation. Mais les antennes et les ondes suscitent des inquiétudes pour la santé. Un rapport a été rendu public mardi 15 septembre sur les effets sanitaires de l'exposition à la 5G. Il se veut prudent et confiant. "Les auteurs du rapport écrivent qu'il 'n'existe pas d’effets néfastes avérés à court terme si on reste en dessous des valeurs limites d’exposition recommandées, ni dans le grand public, ni chez les travailleurs' " indique Clément Le Goff.

Un rapport de l'Anses publié en 2021

Des débats persistent chez les scientifiques. "Il est très difficile de mesurer l’exposition liée aux usages" au contact des terminaux, soit les smartphones ou encore les tablettes, "qui, pourtant, en représentent usuellement la part prépondérante", précise le rapport. Il faudra sans doute attendre le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) qui sera publié en mars 2021, bien après le déploiement de la 5G en France prévu à la fin de l’année.

