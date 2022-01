Consommation : un an après son lancement, un premier bilan mitigé pour la 5G

Annoncée comme une révolution, la 5G ne tient pas toutes ses promesses, un an après son lancement.

Sarah X habite en région parisienne. Elle fait l'expérience de la 5G, avec un forfait cinq euros plus chers qu'un abonnement 4G. "Peut-être que la connexion est plus rapide, mais je n'ai pas constaté de grands changements au quotidien." Cet écart de prix est-il justifié ? La fluidité est similaire sur de nombreux réseaux sociaux entre des connexions 4G et 5G. Contactés, les opérateurs restent timides sur cette question.

Un réseau en construction

Cette 5G est-elle une révolution pour le grand public ? Pas encore, le réseau étant toujours en construction en France. En dehors des grandes villes, difficile de trouver des antennes 5G. "Le réseau 4G c'est environ 20 000 antennes, contre 4 000 à 12 000 pour la 5G", estime Guillaume Decorzent, chef de l'unité couvertures et investissement mobiles à l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques). Les professionnels sont les premiers à bénéficier de l'avantage de la 5G, notamment les transports ou les applications médicales. Tous les Français devraient être équipés de ce réseau d'ici 2030.