5G : la Suisse fait de la résistance

Ce devait être une révolution en Suisse et une première en Europe. Mais l'arrivée de la 5G sur le réseau mobile a fait monter au créneau les anti 5G qui ont fait geler le déploiement des antennes jusqu'à nouvel ordre. "Nous, ça nous inquiète car aujourd'hui on n'a pas de véritable recommandation fédérale en ce qui concerne l'impact de la 5G sur la santé", souligne Camille Selleger, habitante de Genève, et membre de l'association "Stop 5G".

Effets sur la santé ?

Car avec la 5G, le rayon électromagnétique est plus fort, or l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le classe parmi les cancérigènes possibles. Les Suisses invoquent le principe de précaution. Ils demandent des informations supplémentaires sur cette technologie encore invisible et méconnue. Depuis le début du déploiement, un médecin a reçu des dizaines de témoignages de riverains qui disent ressentir des effets sur leur santé, alors qu'ils habitent à proximité d'une antenne. Aucun lien de cause à effet n'a été établi, mais la 5G inquiète jusqu'au parlement.

