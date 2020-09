5G : Huawei pourrait s'installer à Strasbourg

Huawei aurait choisi la banlieue de Strasbourg (Grand-Est) pour implanter sa plus grande usine hors de Chine. Le géant chinois de la téléphonie est en discussion avec la région afin de trouver l'endroit idéal pour produire des antennes 5G. "C'est une usine qui va faire environ 60 000m², c'est le souhait des promoteurs qui devraient permettre d'employer 300 personnes et qui va fabriquer des composants électroniques permettant de développer des produits Huawei en Europe", explique Jean Rottner président de la région (LR). À Strasbourg, cette implantation va en contradiction avec les positions de la nouvelle maire écologiste. Dans une tribune publiée dans le JDD, Jeanne Barseghian a fait part de ses doutes : "Cette décision intervient sans étude d'impact climatique et environnemental."

"Nous n'interdisons pas à Huawei d'investir sur la 5G, nous protégeons nos intérêts de sécurité nationale"

Peut-on accueillir une entreprise dont on ne souhaite pas développer la technologie sur son territoire ? "La technologie questionne et c'est important que le débat ait lieu [...] C'est en échangeant avec l'entreprise que nous pourrons prendre la meilleure décision", explique Pia Imbs présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. En juillet dernier, le ministre de l'Économie a clarifié la position de la France : "Nous n'interdisons pas à Huawei d'investir sur la 5G, nous protégeons nos intérêts de sécurité nationale". Huawei pourrait investir 200 millions d'euros et créer 500 emplois à terme.

