Tik Tok: les États-Unis font plier la Chine

Dans les smartphones, elle est devenue une application indispensable avec ses vidéos partagées de chorégraphies, de musique et d’humour. La plateforme Tik Tok séduit les jeunes du monde entier : 689 millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et deux milliards de téléchargements en août.

Trump craint un espionnage chinois

De quoi agacer Donald Trump, car Tik Tok est basée en Chine et sa maison mère ByteDance disposerait d’une masse de renseignements sur les individus. Des soupçons d’espionnage, des risques trop grands pour la sécurité nationale américaine. Le président est allé jusqu’à menacer de bloquer l’application aux États-Unis si celle-ci ne passait pas sous le contrôle d’une société américaine avant le 15 septembre. Oracle, le spécialiste américain de la gestion des bases de données informatiques, pourrait devenir le nouvel exploitant de Tik Tok sur le territoire américain.





