VIDEO. Trois règles d’or pour éviter d’être espionné par son portable

Des conseils simples pour éviter d'être espionné par son propre téléphone portable. Après les révélations sur les données conservées par Facebook et Google, nous avons demandé à Gérôme Billois, spécialiste des cyberattaques chez Wavestone, de nous donner ses règles d'or pour ne pas voir les données de notre smartphone se faire pirater à notre insu. Elles sont au nombre de trois. La première, c’est de vérifier quelles applications on installe, et ce qu'elles demandent.



Par exemple, quand une application lampe torche va demander à accéder à la position GPS, ou au carnet d’adresses. Pourquoi ? Il faut se poser la question et être très vigilant sur ce que l’on va autoriser aux applications de faire sur son téléphone. Gérôme Billois franceinfo

La seconde concerne les informations transmises par ces applications. Il faut pour cela se rendre dans les réglages de son téléphone. Sur un iPhone par exemple, dans l’onglet Confidentialité, on peut ainsi vérifier quelles applications ont accès aux photos, aux données de santé ou au microphone.

Enfin, ce spécialiste nous conseille fortement de privilégier la 3G et la 4G, des réseaux plus sécurisés, plutôt que le wifi public. Et si vous n'avez pas d'autre choix, "vous devez privilégier les applications plutôt que le navigateur web classique, que ce soit Chrome ou Safari qui, eux, peuvent laisser fuiter plus d'informations."