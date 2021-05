Le joueur de basket Vincent Pourchot mesure 2m22, un attribut dont il fait sa force aujourd'hui. Brut est allé à sa rencontre pour voir à quoi ressemble son quotidien.

Adapter son environnement

Vincent vit dans un appartement qui a été mis à sa disposition par son club de basket. Pour y être le plus à l'aise possible, il a dû adapter son environnement. "Il me faut un lit qui mesure 160x200, la diagonale tu vois elle fait 2m20 (…) je me sens très bien de dormir en diagonale", raconte-t-il.

"Assumer le regard des gens"

Pour Vincent, hors de question que sa taille soit considérée comme un handicap. Au contraire, il y voit une véritable qualité. "Je n'ai pas de problème à assumer le regard des gens", confie-t-il.

Aussi, Vincent est très présent sur les réseaux sociaux. Et il en fait sa force. "L'avantage qu'il y a, c'est que quand on me voit dans la rue, maintenant, on ne me demande plus combien je mesure tout le temps. Maintenant, c'est surtout : "Ah mais tu es le basketteur sur Tiktok ?"", raconte-t-il.