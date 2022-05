Twitter : des ONG appellent les marques à empêcher Elon Musk de démolir la modération sur le réseau social

Le rachat de Twitter par Elon Musk est loin d'être finalisé. Mais des ONG appellent déjà les annonceurs à éviter la plateforme si jamais la modération des contenus y devenait complaisante envers le harcèlement et les discours de haine. L'homme le plus riche au monde veut en faire un bastion de la liberté d'expression, qu'il juge bafouée par un règlement trop strict, du retrait de certains messages aux personnalités bannies pour avoir enfreint les règles à plusieurs reprises, comme Donald Trump.

>> Rachat de Twitter par Elon Musk : pourquoi la liberté d'expression totale prônée par le milliardaire a de quoi inquiéter

"Sous le management de Musk, Twitter risque de devenir une fosse de désinformation", ont déclaré 26 organisations dans une lettre ouverte adressée aux annonceurs. "Votre marque risque d'être associée avec une plateforme qui amplifie la haine, l'extrémisme, la désinformation sur la santé et les théories du complot (...) Votre budget publicitaire peut financer le caprice de Musk ou le responsabiliser", a ajouté la coalition, emmenée par Media Matters for America, Accountable Tech et UltraViolet - qui luttent contre la désinformation et le sexisme, notamment.

Le conseil d'administration de Twitter a accepté l'offre du milliardaire libertarien de racheter l'entreprise californienne, valorisée à 44 milliards de dollars. Sans mentionner spécifiquement Donald Trump, évincé en janvier 2021 des plateformes grand-public pour incitation à la violence, les ONG demandent à ce que les personnes bannies du réseau n'y reviennent pas.