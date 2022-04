Le milliardaire Elon Musk rachète le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars

L'un des plus importants réseaux sociaux bascule entre les mains de l'homme le plus riche du monde. Twitter a annoncé, lundi 25 avril, avoir accepté l'offre de rachat proposée par le milliardaire américain Elon Musk. D'après le communiqué émis par l'entreprise (en anglais), le patron de Tesla va racheter 100% des parts du réseau social pour 54,20 dollars par action, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 44 milliards de dollars (soit 41 milliards d'euros).

Elon Musk avait indiqué la semaine dernière qu'il avait sécurisé 46,5 milliards de dollars pour mener à bien cette acquisition grâce à deux prêts bancaires de Morgan Stanley, ainsi qu'à sa fortune personnelle.

Fort de ses plus de 83 millions d'abonnés, l'homme le plus riche de la planète (sa fortune est estimée à 269 milliards de dollars par le magazine Forbes) se sert presque tous les jours de son compte Twitter pour donner des nouvelles de ses entreprises, plaisanter ou lancer des provocations. "J'espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter, c'est ce que signifie la liberté d'expression", a-t-il tweeté lundi.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means