Twitter : comment Elon Musk a surpris les utilisateurs du réseau social en annonçant la limitation du nombre de tweets accessibles par jour

Le patron de la plateforme a annoncé samedi sur Twitter que la lecture de tweets serait plafonnée quotidiennement.

#Twitterdown. Elon Musk a annoncé, samedi 1er juillet, que Twitter restreignait désormais la lecture de tweets dans un laps de temps défini. Concrètement, la plateforme limite temporairement la lecture à 10 000 messages par jour pour les comptes vérifiés, à 1 000 pour les utilisateurs non vérifiés et 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés, a précisé le patron du réseau social dans un tweet.

Cette décision vise à "remédier aux niveaux extrêmes de recueil de données et de manipulation de système, explique Elon Musk. Des centaines d'organisations (peut-être plus) glanaient des données sur Twitter de façon très agressive, au point que cela perturbait l'utilisation ordinaire" par les internautes, affirmait-il dans un tweet du 30 juin.

En limitant le nombre de tweets qui peuvent être lus par compte, le milliardaire cherche à empêcher ces organisations de recueillir les quantités massives de données qui servent notamment à développer des modèles d'intelligence artificielle (IA) dite générative. La décision de limiter le nombre de tweets consultables chaque jour est donc susceptible de toucher les sociétés concurrentes de celle d'Elon Musk.

Un nouveau bâton dans les roues des IA ?

"Quasiment toutes les boîtes qui font de l'IA, des start-ups aux plus grands groupes du monde, ramassaient de grandes quantités de données", insiste l'actionnaire majoritaire de Twitter. "C'est un peu frustrant de devoir ajouter, en urgence, un nombre important de serveurs pour le seul fait de justifier la valorisation indécente de certaines start-ups de l'IA", a-t-il ajouté. Cette décision intervient alors qu'Elon Musk cherche à augmenter la rentabilité de Twitter, depuis son rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars.

Or, Elon Musk n'est pas uniquement le patron de Twitter. L'entrepreneur de la tech s'est également lancé dans la course au développement des IA. Le 9 mars, le milliardaire a fondé une nouvelle entreprise spécialisée dans le domaine de l'IA, baptisée X.AI, avec l'ambition de concurrencer ChatGPT, l'agent conversationnel développé par OpenAI. Pourtant, quelques jours plus tard, il cosignait une pétition demandant un moratoire sur le développement des IA. Le patron de Tesla avait alors été accusé de jouer un double jeu pour tenter de rattraper son retard dans le secteur de l'IA.

Par ailleurs, les utilisateurs sur Twitter sont très nombreux à exprimer leur mécontentement face à cette décision de limiter le nombre de tweets accessibles chaque jour. Beaucoup d'entre eux voient dans cette limitation une nouvelle manière de pousser les utilisateurs à prendre un abonnement Twitterblue, la version payante du réseau social mise en place par Elon Musk. Ceci, afin d'augmenter le nombre de tweets consultables par jour. En attendant, depuis l'annonce de cette limitation, de nombreux utilisateurs se partagent quelques astuces pour tenter de la contourner provisoirement. Certains affirment par exemple avoir recours à un VNP – un outil qui permet de naviguer anonymement sur internet. Ainsi, ils contournent ces restrictions en utilisant un logiciel qui permet de changer son adresse IP.