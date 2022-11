Travailler "à fond" ou partir : Elon Musk lance un ultimatum aux salariés de Twitter

Un sévère ultimatum de la part du nouveau patron de Twitter. Elon Musk a demandé à chaque employé du réseau social de s'engager, d'ici au jeudi 17 novembre, à se donner "à fond" pour l'entreprise, faute de quoi ils seront licenciés. "Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous allons avoir besoin d'être à fond, à l'extrême", a-t-il écrit dans un courrier interne consulté par l'AFP.

Pour donner le maximum, selon le milliardaire, "cela signifie travailler de longues heures à haute intensité". "Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante", a-t-il poursuivi. Le dirigeant a invité les employés à adhérer à son approche en cliquant sur une case "oui" et expliqué que s'ils ne le faisaient pas avant jeudi, 17 heures (heure de New York), ils quitteraient Twitter avec une indemnité correspondant à trois mois de salaire.

Une méthode qui détonne, même aux Etats-Unis, où le droit du travail est moins protecteur des salariés que dans beaucoup de pays occidentaux. Sollicité par l'AFP, Twitter n'a pas donné suite immédiatement.