Le Trashtag challenge : qu’est-ce que c’est ?

Vous ne connaissez pas encore le trashtag challenge ? Il est pourtant très à la mode depuis quelques semaines. Il s’agit d’un défi lancé sur les réseaux sociaux, né en 2015. Le principe est simple : trouver un lieu plein de déchets, prendre une photo, le nettoyer ensuite et reprendre une photo après afin de montrer le travail effectué.

Le hashtag fait fureur

Ainsi, ces photos de paysages parfois remplis de détritus, pollués ou méconnaissables, ont changé du tout au tout. Que ce soit aux États-Unis, au Mexique, en Inde, ou encore aux Philippines… la prise de conscience écologique a pris le pas sur les mauvaises habitudes des gens.

Sur Twitter, le hashtag a déjà été utilisé plus de 75 000 fois et cela ne devrait que grandir puisque le phénomène fait maintenant le tour du monde. Et à l’approche de la grande marche pour le climat, cela ne devrait pas s’arrêter.