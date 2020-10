Contenus haineux ou dangereux sur internet : la Commission européenne prépare des propositions pour réguler le web

Pour atteindre l’objectif d’un retrait le plus rapide possible des contenus dangereux ou problématiques, la Commission européenne préconise notamment d’instaurer des seuils, en fonction de l’audience et de la visibilité.

Ursula von der Leyen et Thierry Breton, le 5 février 2020, à Bruxelles. (OLIVIER HOSLET / EPA)