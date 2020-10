DIRECT. Assassinat de Samuel Paty : Jean-Michel Blanquer lance un "Grenelle de l'éducation" au lendemain de l'hommage national à l'enseignant

#CONFLANS Brahim C. le père de famille qui a produit une vidéo pour dénoncer l'enseignant, le militant Abdelhakim Sefrioui, Naïm B. et Azim E ont été mis en examen pour "complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et placés en détention provisoire. Le cinquième majeur, Yussuf C., a lui été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d'atteintes aux personnes" et également placé en détention provisoire. Enfin, les deux collégiens ont, eux aussi, été mis en examen pour "complicité d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Tous les détails dans cet article.