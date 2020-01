Santé : des médecins se moquent de leurs patients sur Facebook

C'est sur un groupe privé Facebook regroupant plus de 11 000 médecins que des commentaires malveillants ont été aperçus. Le groupe privé affiche des valeurs comme le respect de la confidentialité des patients et du secret médical. Or, selon une enquête de l'hebdomadaire L'Obs, certains commentaires postés sur ce groupe ne respecteraient pas le secret médical, avec notamment des blagues douteuses qui scandalisent les patients. "Quand on voit que ce sont des professionnels de santé qui ont fait le serment d'Hippocrate et doivent bienveillance envers leurs patients, on peut s'interroger sur la valeur humaine de ces personnes", explique Gérard Raymond, membre de l'association France Assos santé.

Des dérives "très minoritaires" selon l'administratrice du groupe

Voici quelques exemples : "La pilule trimordiol chez une femme de 50 ans qui pèse 100 kg, on est d'accord que c'est un peu moyen"; "si elle mesure 1m50, c'est déjà une contraception à elle toute seule". Ou encore : "Quand les seins tombent comme ça, je refuse généralement de le voir en consultation". Pour une médecin, administratrice du groupe, ces dérives sont très minoritaires. Elles ne lui ont pas été signalées.

