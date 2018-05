Réseaux sociaux : il montre la longueur des conditions d'utilisation acceptées (les yeux fermés) par les utilisateurs

Nous les acceptons généralement sans vraiment prendre le temps de les lire. En souscrivant à leurs services, les réseaux sociaux font accepter à leurs utilisateurs des conditions générales d'utilisation. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Tinder, Google et WhatsApp... Un graphiste israélien a décidé de montrer à quel point ces textes étaient loooooooooongs à l'occasion d'une conférence, vendredi 4 mai, à Helsinki (Finlande), consacrée à la visualisation des données.

En police de caractère 12, Dima Yarovinski a imprimé les conditions d'utilisation des principaux réseaux sociaux... dans leur intégralité. Il les a ensuite placées côte à côte. Le plus long texte est celui du réseau social Instagram, suivi de Snapchat, Facebook et Twitter. Le plus court est proposé par la messagerie WhatsApp.

