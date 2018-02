Malaisie : tollé à cause d'une liste pour "repérer" les gays

En Malaisie, un grand quotidien a provoqué un tollé en publiant une liste de signes "distinctifs" des gays et lesbiennes. "'Les gays aiment s'habiller moulant pour faire ressortir leurs abdos', 'ils adorent porter la barbe et des vêtements de marque'... vous êtes stupides ? Sérieusement, vous êtes stupides ? En quoi la barbe fait de vous un gay ?", s'indigne sur YouTube Arwind Kumar, activiste et star des réseaux sociaux. "Je connais beaucoup de personnes très très religieuses qui adorent avoir une longue barbe. Vous insinuez qu'ils sont gays ? Si c'est le cas, ouaouh ! C'est un scoop ! Vous voyez ? Cet article est stupide", poursuit-il. La liste s'accompagne de l'interview d'un prédicateur déplorant la "montée de l'homosexualité" dans le pays.

Sodomie, 20 ans de prison

La Malaisie n'est pas un pays très gayfriendly. Selon un sondage du Pew Research Center, 86% des Malaisiens rejettent l'homosexualité. "Ça, c'est zéro éducation. Si vous voulez vraiment éduquer la société, parlez des traits d'un pédophile, d'un harceleur, d'un tueur, d'un kidnappeur, ceux qui mettent en danger la vie d'autrui. Ne parlez pas des gays ! En quoi les gays vous mettent en danger ?!", conclut le youtubeur. En Malaisie, la sodomie est passible de 20 ans de prison.