L’œuf le plus populaire d'Instagram va s'ouvrir

La photo d'un oeuf partagé sur Instragram début janvier est devenu le cliché le plus aimé sur le réseau social. Dans un nouveau message publié samedi, le compte de l'œuf a promis de poster une nouvelle photo le lendemain, afin de révéler ce qu'il contenait.

C'est l'œuf le plus populaire d'Instagram, et il pourrait bientôt appartenir à une marque. La photo d'un œuf, posté le 4 janvier par le compte instagram Egg Gang (renommé World Record Egg) avec un message incitant à battre le record du cliché le plus "aimé" sur le réseau social, a atteint son but, avec plus de 52 millions de vote et près de 10 millions d'abonnés. Et ce succès n'est pas passé inaperçu auprès des marques.

Après trois nouvelles photos de l'oeuf se fissurant peu à peu, le compte World Record Egg a en effet dévoilé une quatrième photo samedi 2 février, où l'œuf ressemble à un ballon de rugby. Le message qui l'accompagne assure : "L'attente est terminée. Tout vous sera dévoilé ce dimanche après le Superbowl [compétition de football américain]. Regardez-le, seulement sur Hulu [site américain de vidéo à la demande]". Il y a donc fort à parier qu'à l'éclosion, l'œuf permette aussi un bon coup de pub.