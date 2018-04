Google, Microsoft et Facebook abandonnent l'emoji "revolver" pour un pistolet à eau

De messages politiques se cachent parfois derrière les emojis. Google a remplacé, mardi 24 avril, son emoji "revolver" par un pistolet à eau, emboîtant ainsi le pas à Apple, qui avait fait de même en 2016.

New: Google is updating the pistol emoji () on Android, starting today https://t.co/v7RmYrnL4V pic.twitter.com/Ju3dCzv10D

Dans un contexte de forte polémique sur le port d'armes aux Etats-Unis, la décision de Google n'est pas une surprise, d'autant que Twitter avait lui aussi remplacé l'arme par un pistolet à eau.

Dans la foulée de l'annonce de Google, Facebook a annoncé être également en train de modifier cet emoji, tout comme Microsoft, qui a même posté sur Twitter une image du nouveau visuel.

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht