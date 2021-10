Panne de Facebook, Instagram, Messenger et Whatsapp : trois questions après l'incident géant qui a affecté les réseaux sociaux lundi

Pendant plus de six heures, lundi, les deux réseaux sociaux et les deux messageries ont été bloqués, et donc indisponibles pour les utilisateurs.

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger émergent mardi 5 octobre d'une panne sans précédent. Les réseaux sociaux et messageries appartenant à Facebook ont été affectés pendant plus de six heures, en France. Voici ce que l'on sait de l'interruption de ces services au lendemain de l'incident.

Que s'est-il passé ?

"Ce site est inaccessible", "impossible de trouver l'adresse du serveur", indiquait le site de Facebook lundi vers 21h30. Pendant plus de six heures, une panne a affecté les réseaux Facebook et Instagram et les messageries Messenger et WhatsApp, tous propriétés du géant californien. "Le problème a également affecté sa branche de réalité virtuelle, Oculus. Les utilisateurs pouvaient charger des jeux qu'ils avaient déjà installés et le navigateur fonctionnait, mais pas les fonctionnalités sociales ou l'installation de nouveaux jeux", rapporte le site spécialisé The Verge (article en anglais).

L'incident a constitué la panne "la plus importante jamais observée" par Downdetector, qui recense les signalements des utilisateurs. "Des milliards d'utilisateurs ont été affectés" dans le monde, assure le site.

"A l'immense communauté de personnes et entreprises dans le monde qui dépendent de nous : nous sommes désolés. Nous travaillons dur pour vous redonner accès à nos applis et services et sommes heureux de vous dire qu'ils reviennent en ligne en ce moment", a finalement tweeté Facebook lundi soir. C'est aux alentours de minuit (à Paris) que les services ont été rétablis. Sur le site Downdetector, les signalements d'incidents étaient alors largement en baisse.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

A quoi était due cette panne géante ?

La gigantesque mise hors service a été causée par un "changement de configuration défectueux" des routeurs qui "coordonnent le trafic entre les serveurs", a fini par expliquer Facebook dans un communiqué (lien en anglais) publié sur son site dans la nuit de lundi à mardi. "Cela a touché deux choses qui font qu'internet est internet : le système de noms de domaine (DNS) et le protocole d'échange de route externe (BGP). Le DNS, c'est le système d'adresses pour déterminer l'emplacement de chaque site web, tandis que BGP est la feuille de route qui trouve le moyen le plus efficace d'accéder à cette adresse", détaille le Guardian (lien en anglais). "A un moment ce matin, Facebook a retiré la carte qui permet aux ordinateurs dans le monde de trouver ses différentes adresses en ligne", résume l'expert en cybersécurité Brian Krebs sur son blog (lien en anglais).

Le problème a mis plusieurs heures à être résolu, car la perturbation technique a eu des "effets en cascade", au point que "de nombreux outils et systèmes que nous utilisons au quotidien en interne ont aussi été affectés, compliquant nos efforts pour diagnostiquer et réparer le problème", détaille le groupe.

Comment ont réagi les utilisateurs ?

La panne a ravi les utilisateurs facétieux, qui ont rivalisé de sarcasmes sur Twitter.

D'autres se sont plaints d'être coupés de leurs contacts, de leur source de revenu ou de leur outil de travail.

Les personnes qui se réjouissent que Facebook soit Down, sachez qu’il y a des gens qui bossent sur Facebook … c’est leur outil de travail … si ça continue, demain je suis au chômage technique #facebookdown — △⃒⃘  Alaixandre  △⃒⃘ (@Alaixandr3) October 4, 2021

Quelles sont les conséquences ?

Si les données des utilisateurs n'ont pas été affectées, selon le communiqué de la société, cette dernière a été, elle, lourdement touchée. La panne a fait chuter la fortune du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, de 6 milliards de dollars, d'après Bloomberg (lien en anglais), l'action du géant des réseaux sociaux ayant chuté de 4,9% lundi à Wall Street.

Par ailleurs, de nombreux utilisateurs se sont détournés des services de Facebook pour aller chez ses concurrents. Ainsi la messagerie Telegram est passée de la 56e à la 5e place des applications gratuites les plus téléchargées aux Etats-Unis, en un jour, selon le cabinet spécialisé SensorTower. "Les inscriptions sont en forte hausse sur Signal (bienvenue tout le monde)", a aussi tweeté cette autre messagerie réputée pour permettre des échanges chiffrés. "Bonjour à littéralement tout le monde", a surenchéri avec humour Twitter.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

L'incident nourrit aussi le discours des détracteurs de la société californienne, car il démontre son immense emprise sur la vie quotidienne. L'impact est encore pire dans les nombreux pays où Facebook est "synonyme de 'l'internet'", ou pour les usagers qui se servent du réseau social pour accéder à d'autres services, souligne auprès de l'AFP Jake Williams, cofondateur de BreachQuest, une entreprise de cybersécurité.