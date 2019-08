Des internautes écrivent à leurs "voisins de numéro" de téléphone (et espèrent une réponse)

Le jeu #voisindenuméro est tout simple : il suffit d'envoyer un message au même numéro de téléphone que le vôtre, à un chiffre près.

"Bonjour, cher voisin de numéro, ça va ?" Si vous recevez ce genre de SMS sur votre téléphone, n'ayez crainte. C'est que quelqu'un vous veut du bien. Des internautes américains ont lancé, début août, un jeu consistant à envoyer un message aux personnes qui ont les même coordonnées téléphoniques que vous, à un chiffre près (le dernier). Lorsque le mystérieux destinataire accepte de répondre, l'internaute publie alors la conversation sur Twitter avec le hashtag #voisindenumero (ou #numberneighnor en anglais).

Quand il y en a, les retours des inconnus contactés sont étonnants. Cela va de l'échange très sympa à celui plus agressif, voire insultant. Prudence, donc. Pour rappel, "les appels téléphoniques ou SMS malveillants et répétés sont assimilables à du harcèlement et constituent donc un délit", rapporte la plate-forme service-public. La personne coupable de harcèlement téléphonique risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d’amende.

Et voilà un nouvel ami pic.twitter.com/MOsJA40XUi — Isma (@isma_bite) August 1, 2019

#voisindenumero j’ai pas fait le chaud. mais il me reste un voisin pic.twitter.com/IfLU3Fe6xG — BoumBoumCiao (@suernaturel) August 3, 2019