"Pixel War" : la France va-t-elle conserver son titre ?

Il y a un an, les internautes français prenaient d'assaut la plateforme Reddit lors d'un défi collaboratif : remplir une toile vierge pixel par pixel. Et la guerre est de nouveau déclarée ce jeudi.

C'était il y a un peu plus d'un an. Les internautes français remportaient une bataille enragée contre les Espagnols. Une guerre de pixels hébergée par la plateforme Reddit, dont la deuxième édition va commencer ce jeudi 20 juillet.

Le 1er avril 2022, le réseau social Reddit avait lancé r/Place, une communauté temporaire faite d'une gigantesque toile blanche de 2 000 x 2 000 pixels (soit 4 millions de pixels) à disposition des utilisateurs. Chaque utilisateur vérifié pouvait colorier un pixel de cette toile toutes les cinq minutes par l'une des 32 couleurs proposées.

Très vite, des communautés se forment pour essayer de dessiner collectivement des objets, symboles ou monuments. Au fur et à mesure que les heures passent, des dessins sont recouverts par d'autres et ainsi de suite, déclenchant une véritable guerre numérique.

Victoire française par KO

Plusieurs personnalités de la plateforme Twitch, et notamment le streameur Kameto, lancent alors un appel à leur communauté pour imposer un immense drapeau tricolore sur cette toile blanche. D'autres célébrités du web se mobilisent également, à l'image du youtubeur Hugo Travers. Rapidement, les choses s'organisent.

Une Tour Eiffel, un Arc de Triomphe, un dessin de Notre-Dame-de-Paris (que les Espagnols feront brûler) apparaissent, tout comme les couleurs du club de football de Toulouse (TFC). En filigrane du drapeau français se dessine aussi le visage de Zinedine Zidane. Le légendaire numéro 10 de l'Equipe de France avait remercié en vidéo les participants pour cet hommage numérique.

Et à la fin, la victoire française fut éclatante. Avec 227 000 pixels colorisées par des Français, l'Hexagone est le premier pays contributeur de cette gigantesque toile numérique participative, loin devant l'Allemagne (152 000 pixels) et la Belgique (117 000). Et surtout très loin devant les Espagnols et leurs quelque 32 500 pixels.

Le match retour commence donc ce jeuidi 20 juillet, et la mobilisation a déjà commencé. L'astronaute Thomas Pesquet a partagé l'annonce de Reddit, en proposant la mise à l'honneur d'une fille cette fois-ci. Le défi est lancé.