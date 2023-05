Intelligence artificielle : ce qu'il faut savoir sur Bard, la réponse de Google à ChatGPT

La nouvelle fonctionnalité de Google n'est pas disponible en France pour l'instant. Mais elle promet de révolutionner l'utilisation des services du géant californien.

C'est la réponse du célèbre moteur de recherche au succès fulgurant de ChatGPT. Google a lancé son chatbot d'intelligence artificielle générative, mercredi 10 mai, dans 180 pays. Baptisé Bard, cet assistant n'est pour l'instant accessible qu'en anglais (et il n'est pas disponible en France), a prévenu le géant américain lors de sa conférence annuelle (en anglais) à Mountain View en Californie. En plus d'une interface dédiée, Google a également précisé que Bard serait intégré dans plusieurs de ses services, dont la messagerie Gmail. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de ce nouveau service.

Un robot qui répond aux questions

Bard est une interface conversationnelle dopée à l'intelligence artificielle en "expérimentation", rappelle Numerama. Lancée auprès d'un public restreint en février, elle est toujours en phase de test. Comme sa rivale ChatGPT, elle permet théoriquement aux internautes de poser n'importe quelle question et d'obtenir une réponse quasiment instantanée.

Selon Google, son chatbot pourra bientôt pouvoir converser dans 40 langues. Il devrait également devenir multimédia, c'est-à-dire être capable d'intégrer des images dans les questions des internautes et dans ses réponses. Selon la vidéo de présentation de la firme californienne, Bard est aussi capable de composer des textes, comme un e-mail d'invitation à une fête ou une fiche de poste.

Une IA bientôt intégrée à Gmail ou Maps

Bard ne sera pas disponible uniquement via son interface dédiée. Sundar Pichai, le patron de l'entreprise, a promis que les fonctionnalités du chatbot seraient intégrées dans de nombreux services proposés par Google. Les utilisateurs pourront ainsi échanger avec le robot directement depuis l'application de cartographie Maps, la boîte mail Gmail ou le traitement de texte en ligne Docs. Bard pourra ainsi aider les internautes à écrire leurs e-mails, comme le montre cette vidéo diffusée lors de la conférence de presse, dans laquelle l'intelligence artificielle rédige elle-même une réclamation auprès d'une compagnie aérienne après l'annulation d'un vol.

Une révolution pour le moteur de recherche

L'arrivée de Bard va profondément modifier le moteur de recherche de Google, utilisé quotidiennement par des centaines de millions d'internautes. Durant sa conférence de presse, le géant américain a expliqué que la page de recherche intégrerait bientôt des réponses rédigées aux questions des internautes au-dessus des liens classiques. Une façon d'utiliser l'intelligence artificielle pour personnaliser les résultats de recherche des utilisateurs sans que ce dernier n'ait à consulter une page internet. Des changements qui inquiètent fortement les éditeurs de contenus, dont les médias, souligne le Washington Post (en anglais).

Les utilisateurs pourront aussi échanger directement avec l'interface de recherche, pour affiner leur requête. Le nouveau moteur de recherche mettra en avant des conseils d'experts (sites spécialisés, blogs) ou encore des liens vers des magasins pour les achats. Cette nouvelle version de Google doit arriver dans les prochaines semaines.

Un retard à rattraper pour Google

Les annonces de Google coïncident avec l'engouement du secteur des nouvelles technologies pour l'intelligence artificielle. Son concurrent Microsoft a ainsi récemment fait des annonces similaires. La firme informatique avait déjà intégré ChatGPT dans son moteur de recherche Bing et l'a complètement ouvert au grand public la semaine dernière, relançant ainsi ce portail jusqu'ici confidentiel par rapport à Google.

Les deux concurrents rivalisent à coup d'annonces dans un but affiché : que leurs plateformes dotées de l'intelligence artificielle générative deviennent les assistants personnels privilégiés des utilisateurs. Google a encore du chemin à faire : selon le site The Verge (en anglais), les débuts de Bard en février n'étaient pas des plus probants.