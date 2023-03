Nouveau chatGPT : plus puissant, plus fascinant, plus inquiétant

Retour sur cette intelligence artificielle phénomène qu’est le chatGPT. Son lancement, fin novembre, avait généré autant d’enthousiasme que d’inquiétude. La nouvelle version de GPT qui porte le numéro 4 est arrivée cette semaine avec, à la clé, une fascination et des craintes au moins multipliées par quatre.

L'intelligence artificielle générative chatGPT, dans sa première version accessible au grand public, savait déjà fournir des réponses écrites, à des questions tapées au clavier, comme si vous discutiez avec un ami par messagerie. Mais on lui avait aussi reproché son manque de finesse, son incapacité à distinguer les mauvaises intentions et, accessoirement, son absence d’humour.

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALF pic.twitter.com/lYWwPjZbSg — OpenAI (@OpenAI) March 14, 2023

Premier constat : cette version 4 est bien plus puissante, intelligente et structurée. Un exemple : le taux de réussite à l’examen du barreau américain est passé de 10 à… 90%. Et l’intelligence artificielle peut désormais aussi écrire l’équivalent d’un courrier d’avocat plus vrai que nature. C’est d’ailleurs l’une des professions inquiètes de cette révolution, comme les agents de voyage, les community managers ou encore les journalistes.

Un site web créé à partir d'un croquis

Autre nouveauté : cette nouvelle version de chatGPT fondée sur GPT4 est multimodale. Cela signifie qu’on peut désormais lui soumettre du texte, du son ou des images. Exemple saisissant avec ce croquis basique de site web, griffonné dans un carnet. A partir de la seule photo, chatGPT4 crée le site, tout seul, en quelques instants. Certes, il manque la touche artistique mais tout le code HTML, lui, est produit automatiquement.

Je parlais d’humour : chatGPT, nouvelle version, comprend désormais la subtilité de la blague entre "pince-me" et "pince-moi". On peut aussi lui demander d’imaginer un dialogue entre deux ch’tis. Certes, c’est du texte mais tout y est, "biloute" compris. il ne manque que l’accent du Nord !

Pour pouvoir utiliser cette version 4, même aux heures de pointe, il faut désormais payer : 20€ par mois dans le cadre de l’abonnement "chatGPT+". L’accès à l’intelligence artificielle générative d’OpenAI reste, en revanche, gratuit dans Bing, le moteur de recherche dont l’éditeur, Microsoft, a emboîté le pas du créateur de chatGPT. Un mois à peine après l’annonce du nouveau Bing, qui intègre les résultats fournis par chatGPT, voici “Office 365 Copilot“, la suite bureautique Office de Microsoft, dopée à l’intelligence artificielle : une IA (Intelligence artificielle) qui travaille et – même –qui réfléchit à votre place dans Word, Excel, Powerpoint, Outlook ou Teams.



Une présentation PowerPoint... sans rien faire

Copilot crée vos présentations PowerPoint, images comprises, à partir d’un simple fichier Word déposé dans son interface. Il écrit vos mails à votre place, définit ceux qui sont prioritaires, pour y répondre en premier ; il construit les tableaux dans Excel, raccourcit vos textes trop longs, résume même les réunions Teams en visio-conférence, auxquelles vous n’avez pas pu assister, en mettant en avant les questions restées sans réponse.

Du nouveau aussi, en ce qui concerne les images créées par cette intelligence artificielle. Les femmes et les hommes déjà très réalistes, représentés dans les images créées, via la nouvelle plateforme MidJourney V5, ont enfin cinq doigts, ni plus ni moins. Ça peut sembler risible, voire anecdotique, mais c’était l’un des derniers "détails" qui permettait de faire la différence entre une vraie photo et une image créée de toutes pièces par l’intelligence artificielle.