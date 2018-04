Des utilisateurs de Gmail découvrent des spams envoyés depuis leurs propres comptes

Cette campagne de messages indésirables touche essentiellement des utilisateurs nord-américains. Google explique avoir identifié le problème.

Les spams, c'était censé être de l'histoire ancienne avec Gmail. Des utilisateurs américains affirment pourtant en avoir vus, dimanche 22 avril, dans leurs messages envoyés. "Durant la dernière heure, mon compte a envoyé trois spams à une liste de dix adresses que je ne connais pas, écrit un internaute sur le forum de Google. J’ai immédiatement changé mon mot de passe après avoir repéré le premier e-mail mais c’est à nouveau arrivé à deux reprises."

Les messages sont des publicités concernant la perte de poids et les suppléments de croissance pour homme.un internautesur le forum Google

Y a-t-il des failles dans les filtres de l'application de messagerie de Google ? Contacté par nos confrères de Mashable (en anglais), le géant américain confirme être "au courant de l’existence d'une campagne de spam sur un petit sous-ensemble d'utilisateurs de Gmail". En clair, ce sont les comptes Gmail eux-mêmes qui émettent ce qu'on appelle des pourriels.

Google assure avoir pris des dispositions pour que cela ne se reproduise plus. "Nous avons identifié et reclassé tous les courriels inadéquats comme étant des pourriels, et nous n’avons aucune raison de croire que des comptes ont été compromis dans le cadre de cet incident." En tout cas, l'entreprise prévient : "Si vous remarquez un courriel suspect, nous vous encourageons à le signaler en tant que pourriel."