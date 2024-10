Un prototype du robot humanoïde d'Elon Musk, censé être autonome, assure qu'il est "assisté par un humain"

C'était l'une des attractions phares de l'événement "We, Robot" organisé par Tesla, jeudi 10 octobre à Los Angeles, en Californie (Etats-Unis). Après avoir présenté son projet de taxi autonome baptisé Cybercab et de bus autonome, Robovan, Elon Musk a dévoilé la nouvelle mouture de son projet de robot humanoïde autonome : Optimus.

: à lire aussi Comment Elon Musk est devenu le meilleur allié de Donald Trump et des ultra-conservateurs américains depuis qu'il a racheté Twitter

Des prototypes de ce robot, dont le milliardaire assure qu'il sera à terme autonome et capable de garder vos enfants ou de promener votre chien, ont circulé dans le public et bluffé de nombreux invités. Une vidéo du robot servant une boisson tout en répondant aux questions d'un invité a fait des millions de vues sur le réseau social X. Et il y a de quoi, car entre leurs mouvements précis et rapides, leurs voix très différentes les unes des autres et leur temps de réponse très faible dans un environnement très agité, l'autonomie de tels robots relèveraient de la prouesse technique.

Optimus just made me a drink pic.twitter.com/Pn9hfhrFDi — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 11, 2024

Sauf qu'il y a un hic : ces robots n'étaient pas contrôlés par une intelligence artificielle, mais par des humains en coulisses, ce qu'Elon Musk n'avait pas précisé lors de leur présentation. La voix sortant de l'un d'entre eux l'a admis à l'un des invités dans une vidéo publiée sur X : "Aujourd'hui, je suis assisté par un humain, je ne suis pas encore pleinement autonome." Un autre confirme seulement qu'il "pourrait y avoir un peu d'IA" dans la manière dont il est piloté. L'étendue de la prouesse technologique est donc beaucoup plus difficile à saisir.

La révélation n'est pas si surprenante, puisque la première présentation de ce projet de robot "humanoïde", en août 2021, faisait carrément intervenir un être humain dans une combinaison, rappelle le site spécialisé The Verge. Dans une autre vidéo montrant le robot en train de plier un tee-shirt, Elon Musk avait dû, là aussi, admettre que le robot était contrôlé par un humain, dont la main était visible à l'image. Un petit arrangement avec la réalité de plus pour un patron habitué aux promesses grandiloquentes et souvent non tenues.